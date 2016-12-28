НБУ продав майже 100 мільйонів доларів заради порятунку гривні

28 грудня Національний банк України на валютному аукціоні продав банкам 96,8 мільйона доларів.

Як зазначається на сайті держрегулятора, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 120 мільйонів доларів, а середньозважений курс аукціону – 26,8892 гривень за 1 долар.

За мінімальним курсом аукціону було задоволено 20,5% заявок, а загалом учасники ринку уклали 262 угоди на суму 127,34 мільйона доларів.

Додамо, раніше НБУ констатував наявність надлишкового попиту на інвалюту на міжбанківському валютному ринку через необхідність проведення компаніями платежів.

Читайте також: У Нацбанку пояснили, чому різко подорожчала валюта