НБУ розвалює банківську систему, – експерт

Економічний експерт Андрій Новак переконаний – Нацбанк свідомо працює на розвал банківської системи України. Такий висновок можна зробити з "банкопаду" та зростаючої частки російського банківського капіталу.

Таку думку він висловив у коментарі сайту "24".

Цілком зрозуміло, що керівництво НБУ має установку за принципом: чим гірше тим краще. Тому виникає питання – звідки така установка? Оскільки глава НБУ Валерія Гонтарева – глибоко пропрезидентська людина, зрозуміла відповідь на це питання. Тому наступне – чому президент дає такі установки?

– зауважує експерт.

На переконання Новака, максимальна шкода банківській системі вже завдана, якщо навіть добралися до найбільшого системного банку України – "Приватбанка". На цьому тлі ліквідація "Платинум банку" виглядає, як дуже дрібна подія. Але, наголошує експерт, треба дивитися на тенденцію, яка при діючому керівництві НБУ і установках глави держави продовжиться.

Така стратегія НБУ і влади однозначно призведе до соціально-політичної реакції, як зі сторони українського суспільства, так і зовнішніх партнерів і донорів. Тому виникає логічне питання: як можна зараз довірити гроші банківській системі, коли НБУ її знищує?

– підкреслив Андрій Новак.

Нагадаємо, 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. 11 січня Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних ще одну велику фінансову установу – "Платинум банк".