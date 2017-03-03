Не інфаркт. Стало відомо попередній діагноз Насірова

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали у лікарні "Феофанії" довідку щодо стану здоров'я Романа Насірова, в якій не підтверджено попередній діагноз "інфаркт".

Як повідомляє видання DT.UA з посиланням на власні джерела, стан здоров'я Насірова оцінюється, як "середньо важкий". За попередньою інформацією, в очільника ДФС – депресія.

Таким чином, стан Насірова дозволяє транспортувати його до суду для обрання запобіжного заходу.

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Інформацію про відсутність інфаркту підтвердив і народний депутат Андрій Журжій в ефірі Еспресо. За його словами, Насірова не оперували, це просто симуляція, щоб не потрапити до слідчого ізолятору.

Вдалось поспілкуватись з лікарями, вдалось поспілкуватись зі слідчими. Фактично лікарі провели сьогодні обстеження пана Насірова. Вчорашні заяви стосовно інфаркту були спростовані,

– додав нардеп.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



Відомо, що Насірова прооперували. Медики поки відмовляються коментувати його стан.



До слова, замість Насірова Кабмін призначив керувати ДФС Мирослава Продана. Свого часу прокуратура підозрювала його у "кришувані" "горіхової мафії".