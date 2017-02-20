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Не маємо права забути: як в Києві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

20:43, сьогодні 205 Читать новость на русском

Аби вшанувати пам'ять полеглих алеєю Небесної сотні пройшлися декілька тисяч волонтерів, учасників Євромайдану, та добровольців АТО, які зараз захищають Україну, але вже від зовнішнього ворога.

Помолилися за Небесну Сотню і у Михайлівському Соборі. Саме він першим відкрив свої двері для побитих студентів та активістів наприкінці 2013 року і служив притулком для євромайданівців всю революцію. Відправив панахиду Патріарх Київський Філарет.

Вшанували пам'ять загиблих і перші особи держави. Під "Пливе кача" вони запалили лампадки і поклали їх біля портретів Небесної Сотні.

Три роки тому на вулиці Інститутській "Беркут" жорстоко розстріляв активістів Євромайдану. Беззбройні, часто лише з дерев'яними щитами, євромайданівці намагалися витягти поранених активістів і самі гинули під кулями. За офіційними даними тоді у «чорний четвер» загинуло 106 людей.

Вшанувати пам'ять героїв до Алеї Небесної Сотні тепер приходять сотні людей. Несуть квіти, запалюють лампадки. Хтось стоїть мовчки перед портретами полеглих, а хтось не витримує і плаче.

Читайте також: Висота "Жовтневий": опубліковано відео кривавих подій 20 лютого на Майдані

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Україна Небесна сотня Київ
Джерело: 24 Канал
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