Не по кишені: люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ

Низка працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ користуються дорогими автомобілями класу "люкс", вартість яких може бути неспівмірною з заробітною платою державних службовців. Деякі із зафіксованих автомобілів офіційно належать не працівникам СБУ, а їхнім батькам, які мають невеликі офіційні доходи.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".

Деяких співробітників на люксових авто вдалось упізнати. Так, журналісти кілька днів поспіль фіксували біля будівлі управління авто Toyota Land Cruiser орієнтовною вартістю 60 тисяч доларів.

Журналісти встановили, що на ньому пересувається Дмитро Бузницький, згадки про якого як про заступника начальника економічного управління СБУ є в інтернеті.

При цьому авто офіційно належить 63-річній Єлизаветі Бузницькій із Канева, очевидно, його матері, яка працює диспетчеркою шлюзу державного підприємства "Укрводшлях". Начальник шлюзу – її чоловік, Микола Бузницький.

З декларацій видно, що саме така автівка з’явилася в Єлизавети Бузицької кілька років тому. При цьому дохід Єлизавети Бузницької у 2016 році складав приблизно 250 доларів на місяць, а Миколи – трохи більше 600 доларів.

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Ще один автомобіль BMW GT вартістю близько 40 тисяч доларів, який журналісти неодноразово фіксували біля управління, належить Володимиру Бурлюку – кандидату військових наук, викладачу з Кам’янця-Подільського.

Він – батько 27-річного Олексія Володимировича Бурлюка, який і приїжджає на цьому авто щоранку в СБУ.

Олексій Бурлюк після низки запитань журналіста визнав, що авто, яким він користується, належить батькові. Мати Олексія, як і його батько, також працює викладачем.

На Toyota Land Cruiser, вартість моделі якого становить близько 70 тисяч доларів, пересувається Юрій Борейчук.

Він давно працює в Службі безпеки – з 1994 року, про що свідчать дані з відкритих джерел. Він працював у центральному управлінні, а згодом навіть очолив управління, яке має запобігати економічним злочинам у транспортній галузі.

У 2005 році його призначали перевіряти фінансово-господарську діяльність "Укрзалізниці".

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Станом на 2015 рік Юрій Борейчук працював у 3-му управлінні Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Схоже, Юрій Борейчук працює в управлінні й досі. При цьому Юрій Іванович Борейчук на запитання журналістів заперечив, що він Юрій Іванович Борейчук.

А на запитання про те, звідки у нього кошти на Land Cruiser і яка наразі зарплата у Службі безпеки України, відповів: "Робіть запит".

Загалом, журналісти програми зафіксували майже півтора десятки коштовних автівок. Власників деяких ідентифікувати не вдалося.

Перед ефіром представники СБУ направили листа, яким намагалися зняти з ефіру програму «Схеми» про елітні авто її співробітників.

Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ має захищати інтереси держави у галузі економічної безпеки. Службовці, які тут працюють, непублічні: їхнього штатного розпису немає в мережі, на будівлі немає вивіски, а до перехожих, які затримуються біля воріт, виходять охоронці.

Останнім часом почастішали нарікання бізнесу на управління, що покликане захищати інтереси держави у галузі економічної безпеки, – підприємці скаржаться, що працівники цього управління займаються протидією бізнесу задля власної вигоди,

– йдеться у розслідуванні.