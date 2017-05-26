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Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову

ЦРУ 08:57, сьогодні 27 Читать новость на русском

Україна ось уже кілька років намагається вийти з тих систем та принципів, якими жила кілька десятків років. Проте реформи, на які так покладали надію громадяни, руйнуються подекуди тими людьми, які прямо мали б ними займатися.

Півроку тому в селі Княжичі під Києвом сталась перестрілка між різними підрозділами поліції. Внаслідок цієї стрілянини загинуло п’ятеро правоохоронців.

Коментувати цю подію довелось керівництву поліції охорони, зокрема – Сергію Бундику. В минулому Бундик був "наймедійнішим" співробітником ДАІ в Україні, посідаючи керівні посади відомства протягом 2008-2014 років. Після люстрації Будник раптово став в. о. начальника Департаменту служби охорони, що не могло не зацікавити активістів.

Коли активіст Автомайдану спитав у Бундика, звідки у нього захмарні статки та нерухомість, екс-даїшник відповів, що "знайшов" ці гроші. І він не один такий щасливчик серед допитаних колег Бундика.

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Наприклад, колишній радник мера Харкова Валерій Лютий, який працював як у ДАІ, так і у МВС, пов'язаний з ескалаціями корупції та злочинності своїх відомств. Тому як такі люди пережили хвилю люстрації, залишився у правоохоронних органах, – питання. Це, водночас, і питання до Авакова, який звільняв корумпованих працівників, а потім тишком і вночі ставив їх на нові посади десь подалі від місць скандалів.

Хто ще пережив "люстрацію" та чому лишився в правоохоронних органах – дивіться у програмі журналістських розслідувань ЦРУ.

Теги: ЦРУ Корупція Реформи Поліція
Джерело: 24 Канал
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