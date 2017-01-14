Негода не відступає: за ніч на Закарпатті зійшло 4 лавини

Надзвичайники звітують, що ввечері п'ятниці та в ніч на суботу в Закарпатській області на дороги зійшло чотири снігові лавини.

Як повідомляють рятувальники, постраждалих немає, як і заторів на дорогах. Усі 4 лавини зійшли у Рахівському районі на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Дві давини зійшли поблизу села Ділового. Інформація про сходження першої лавини з'явилась ще ввечері 13 січня. О 21:30 зафіксували сходження другої лавини за об'ємом трохи меншої, ніж попередня. Дивыться також: У Карпатах замерз найбільший каскадний водоспад України: з'явились неймовірні фото Третя лавина, об’ємом близько 30 метрів кубічних зійшла поблизу села Костилівка о 6:20 14 січня. І приблизно о тій же годині вранці суботи зійшла лавина на автодорогу державного значення, що з'єднує Мукачеве та Львів. Надзвичайники звітують, що практично усі ділянки дороги були оперативно розчищені. Нагадаємо, ввечері 13 січня зійшла лавина об'ємом приблизно 90 метрів кубічних, яка ускладнила проїзд на автодорозі Мукачеве – Львів.

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