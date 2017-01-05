Негода продовжує лютувати на Закарпатті: рух транспорту обмежений

У четвер, 5 січня, в Закарпатській області через негоду рух вантажного транспорту залишається обмеженим.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС України. Транспорт (вантажний) направляється до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. Рух легкових автомобілів забезпечено,

– мовиться в повідомленні. Рятувальники продовжують роботу по ліквідації наслідків погіршення погодних умов. Читайте також: Закарпаття паралізували снігопади – з’явилось фото та відео "Рятувальники відбуксирували 87 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах Закарпатській області... На території Львівської області рятувальники витягли зі снігових заметів 8 великовантажних автомобілів", – повідомили в ДСНС.

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