Непоправна втрата: опублікували ім’я та фото загиблого бійця АТО

У зоні проведення Антитерористичної операції загинув доброволець Олександр Мороз.
Про це повідомила начальник медичної служби Української Добровольчої Армії, командир батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич у Facebook.
Сьогодні зранку загинув Мороз Олександр Миколайович "Лютий", боєць-доброволець "Чорного Туману" 8 батальйону УДА "Аратта",
– написала вона.
Боєць загинув вранці 26 грудня. Прощання та поховання відбудеться об 11 годині 28 грудня на Алеї Слави у Кам'янському, що на Дніпропетровщині.
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