Невідомі атакували офіс українського телеканалу на Донбасі

Увечері 26 травня в Краматорську, що на Донеччині, невідомі розтрощили вхід до офісу телеканалу "До Тебе", що входить до структури Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Про це йдеться на офіційному сайту регіонального суспільного мовника.

Зокрема, представники телеканалу розповіли, що на відео з камер спостереження чітко видно, як до офісу філії ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Донецька регіональна дирекція" підійшли два молодики та згодом один із них розбив напівскляний блок вхідних дверей.

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Розбите дверне скло в офісі телеканалу "До ТеБе"

Зауважимо, що зловмисників налякала сигналізація, яка миттєво спрацювала, відтак вони втекли.



Невідомі напали на офіс телеканалу "ДоТБ" у Краматорську (скріншот відео з камер

спотсереження)

Одразу після цього на місце інциденту прибула група охоронного підрозділу, послугами якого користується телеканал, та поліція. Наразі працює слідчо-оперативна група.



Осколки біля вхідних дверей офісу телеканалу "ДоТБ"

До слова, сам офіс філії ПАТ "НСТУ" "Донецька регіональна дирекція" (телеканал "До ТеБе", радіо "Голос Донбасу") розташовується в самому центрі Краматорська, за півсотні метрів від будівлі міської ради та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

На телеканалі також нагадали, що 4 серпня 2016 року невідомий здійснив постріли у вікно ньюз-руму телеканалу "До ТеБе", коли там перебували понад 20 працівників.

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Крім того, у січні 2016 року, навпроти входу до мовника невідомий у камуфляжі залишив гранату.

"В обидвох випадках на місці події працювали слідчо-оперативні групи, проте до цього часу про результати розслідування інформації від правоохоронних органів не надходило", – підкреслили представники медіа.