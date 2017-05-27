19:54
27 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, сьогодні
Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців
Вєсті.UA
19:36, 26 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 17:00: Ситуація в зоні АТО. Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.
Випуск новин
17:45, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Невідомі атакували офіс українського телеканалу на Донбасі

18:46, сьогодні 1570 Читать новость на русском
В офісі телеканалу
В офісі телеканалу "ДоТБ" невідомі пошкодили дверне скло / телеканал "До ТеБе"

Увечері 26 травня в Краматорську, що на Донеччині, невідомі розтрощили вхід до офісу телеканалу "До Тебе", що входить до структури Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Про це йдеться на офіційному сайту регіонального суспільного мовника.

Зокрема, представники телеканалу розповіли, що на відео з камер спостереження чітко видно, як до офісу філії ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Донецька регіональна дирекція" підійшли два молодики та згодом один із них розбив напівскляний блок вхідних дверей.

Читайте також: Журналіст, якого побив Гаврилюк, оприлюднив подробиці конфлікту

Канал, Краматорськ. Україна, напад

Розбите дверне скло в офісі телеканалу "До ТеБе"

Зауважимо, що зловмисників налякала сигналізація, яка миттєво спрацювала, відтак вони втекли.

Канал, Краматорськ. Україна, напад
Невідомі напали на офіс телеканалу "ДоТБ" у Краматорську (скріншот відео з камер
спотсереження)

Одразу після цього на місце інциденту прибула група охоронного підрозділу, послугами якого користується телеканал, та поліція. Наразі працює слідчо-оперативна група.

Канал, Краматорськ. Україна, напад
Осколки біля вхідних дверей офісу телеканалу "ДоТБ"

До слова, сам офіс філії ПАТ "НСТУ" "Донецька регіональна дирекція" (телеканал "До ТеБе", радіо "Голос Донбасу") розташовується в самому центрі Краматорська, за півсотні метрів від будівлі міської ради та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

На телеканалі також нагадали, що 4 серпня 2016 року невідомий здійснив постріли у вікно ньюз-руму телеканалу "До ТеБе", коли там перебували понад 20 працівників.

Читайте також: Відомого журналіста нацболи облили віскі у Росії

Крім того, у січні 2016 року, навпроти входу до мовника невідомий у камуфляжі залишив гранату.

"В обидвох випадках на місці події працювали слідчо-оперативні групи, проте до цього часу про результати розслідування інформації від правоохоронних органів не надходило", – підкреслили представники медіа.

Теги: Україна Новини Донецька журналісти ЗМІ Медіа Кримінал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему Трампа ждет импичмент?
сьогодні, 19:07 Почему Трампа ждет импичмент?
Альфред Кох 1768
Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
сьогодні, 16:11 Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
Богдан Яременко 2227
Виталий Портников:
сьогодні, 12:03 Виталий Портников: "Украина продолжает разочаровывать Россию"
Блог Медіа 3906
Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
сьогодні, 11:00 Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
Іван Яковина 870
5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
сьогодні, 10:04 5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
Настя Сукач 5868
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
У Ryanair вирішили запустити раніше один із рейсів зі Львова
16 травня , 21:31
Волонтерка назвала негативну сторону блокади
 14 березня , 23:09
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук