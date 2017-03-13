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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Невідомі на БТРах розпочали штурм, – Штаб блокади

14:03, сьогодні 22
Блокада залізниць на Донбасі
Блокада залізниць на Донбасі / Фото з Facebook

На редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці розпочався штурм.

Про це повідомляє Штаб блокади у Facebook.

"Один з волонтерів повідомив що спочатку на редуті повністю відключили мобільний зв'язок, потім до табору редуту заїхали невідомі на БТРах. На даний момент зв'язок з редутом відсутній", – йдеться у повідомленні.

У Штабі зазначили, що укріплюють інші редути та намагаються з'ясувати ситуацію на редуті "16 добровольчого батальйону".

Читайте також: Через блокаду Донбасу Євросоюз не введе нових санкцій проти РФ, – АП

Нагадаємо, раніше ветерани АТО заявили, що учасники блокади на Донбасі готуються до відбиття нападу "тітушок".

Теги: Україна Блокада
Джерело: 24 Канал
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