Невідомі підпалили двері інституту національної пам'яті: опубліковані фото

В ніч на 1 березня невідомі підпалили двері будівлі Українського інституту національної пам'яті.

Про це повідомив директор інституту Володимир В'ятрович та на офіційній сторінці інституту у Facebook.

"Вночі невідомі підпалили двері до Українського інституту національної пам'яті. На цей раз" візиток "не залишили", – написав В'ятрович.

Нагадаємо, 16 лютого поліцейські затримали трьох осіб, які намагалися напасти на В'ятровича.



У той же день невідомі облили червоною фарбою двері і поріг будинку інституту.