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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Невідомі розстріляли з гранатомета автомобіль мирного мешканця на Луганщині

23:19, 25 січня 331 Читать новость на русском
Розстріляний в селищі автомобіль
Розстріляний в селищі автомобіль / Screenshot

На лінії розмежування в селищі Довге, що на Луганщині, невідомі розстріляли з гранатомета автомобіль мирного мешканця.

Літній чоловік загинув на місці. Слід зазначити, що дорога, якою їхав пенсіонер, розташована на лінії вогню. А поблизу неї – як позиції українських військових, так і бойовиків терористичної "ЛНР".

Також зазначимо, що бойовики не відвели озброєння та техніку від лінії розмежування в районі Станиці Луганської. Це передбачено Мінськими домовленостями, і днями ватажки так званої "ЛНР" обіцяли виконати умови договору.

Читайте також: Захисник України отримав поранення від бойовиків на Донбасі

Раніше речник АТО Леонід Матюхін повідомив, що Україна поки не готова відвести армійців через те, що терористи постійно порушують режим тиші.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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