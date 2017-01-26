Невідомі розстріляли з гранатомета автомобіль мирного мешканця на Луганщині

На лінії розмежування в селищі Довге, що на Луганщині, невідомі розстріляли з гранатомета автомобіль мирного мешканця.

Літній чоловік загинув на місці. Слід зазначити, що дорога, якою їхав пенсіонер, розташована на лінії вогню. А поблизу неї – як позиції українських військових, так і бойовиків терористичної "ЛНР".

Також зазначимо, що бойовики не відвели озброєння та техніку від лінії розмежування в районі Станиці Луганської. Це передбачено Мінськими домовленостями, і днями ватажки так званої "ЛНР" обіцяли виконати умови договору.

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Раніше речник АТО Леонід Матюхін повідомив, що Україна поки не готова відвести армійців через те, що терористи постійно порушують режим тиші.