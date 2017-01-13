Невідомі жорстоко побили жінку-депутата арматурою на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області в селищі Меліоративне невідомі напали на 62-річну депутатку Новомосковської районної ради від ВО "Батьківщина" Анастасію Копосову.

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Інцидент стався вранці 13 січня. Один з очевидців розповів, що на 62-річну жінку накинулося троє молодиків, коли вона вийшла до магазину і стали бити її по ногах прутами арматури. Після чого нападники втекли з місця події на авто.

Жінку госпіталізували до місцевої до Новомосковської районної лікарні.

"Як сказав головний лікар центральної районної лікарні Вадим Михайлюта, в Анастасії є травми нижніх кінцівок, зокрема, перелом однієї з них", – йдеться у повідомленні.

Начальник Новомосковського райвідділу поліції Віктор Рибак повідомив, що правоохоронці вже дізнались номер автомобіля зловмисників. Тривають оперативно-розшукові дії.

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На думку однопартійців, напад на Анастасію Копосову стався через її активну депутатську діяльність.