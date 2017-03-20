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Невідомі зі зброєю прорвались крізь українсько-білоруський кордон: з'явилось фото

13:21, сьогодні 1236 Читать новость на русском
Невідомі намагались прорватись через кордон
Невідомі намагались прорватись через кордон / DW

На українсько-білоруському кордоні позашляховик намагався прорватись через пункт пропуску "Олександрівка".

Про інцидент повідомляють у Державному прикордонному комітеті Республіки Білорусь.

В ніч на 20 березня приблизно о 01:45 темний джип намагався прорватись через пункт пропуску "Олександрівка".

Автівка розтрощила шлагбаум на білоруській стороні, проїхала через засіб примусової зупинки і намагалась прорватись далі. Це зафіксувала камера відеоспостереження в пункті пропуску.

Білоруські прикордонники звітують, що змушені були застосувати табельну зброю, щоб зупинити зловмисника.

Позашляховик з його горе-водієм вдалось затримати лише о 01:55 у сусідньому з пунктом пропуску селі. Затримано двох громадян, особи яких встановлюють.

Як зазначають у білоруській прикордонній службі в автомобілі могла також перебувати ще одна людина, яку зараз розшукують.

У машині знайшли пістолет марки ТТ і два споряджених магазину, а також предмет, зовні схожий на тротил з електродетонаторами.

Читайте також: ФСБ затримала двох українців на адмінкордоні з Кримом

Теги: Україна Білорусь
Джерело: 24 Канал
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