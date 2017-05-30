Незважаючи на безвіз. В МЗС пояснили, коли українців можуть не впустити до Європи

Офіційно безвізовий режим з Євросоюзом запрацює 11 червня. Однак, навіть тоді прикордонники матимуть право не пропустити українців до Європи. В МЗС назвали причини ймовірних відмов.

Про це йдеться на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

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Отож, громадянину України може бути заборонено перетинати кордон з Євросоюзом у таких випадках:

особа перебуває у списку людей, що становлять загрозу суспільному порядку, суспільному здоров’ю чи внутрішній безпеці;

українець у списках осіб, в’їзд яких, хоча б в одній країні ЄС, заборонений;

Громадянин засуджений у будь-якій країні ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання, що карається тюрмою мінімум на один рік;

Людина є об’єктом рішення про видворення з країни, яке приймається, зокрема, у випадках нелегального перебування;

Якщо доведено, що особа брала участь у злочинній діяльності;

У випадку якщо особа не має усіх необхідних підтверджуючих мету поїздки документів.