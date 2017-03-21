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Незвичну футболку-рентген винайшли британські вчені

06:34, сьогодні 322 Читать новость на русском
Футболка-рентген
Футболка-рентген / Кадр з відео

Інженери та програмісти у Великобританії створили рентген-футболку. Безліч датчиків на ній при взаємодії з планшетом або телефоном, дозволяють побачити внутрішні органи людини, яка її одягла.

Наразі програма працює в тестовому режимі, а ціна футболки трохи більше 20 доларів, залежно від розміру.

Розробники сподіваються, що таку програму віртуальної реальності в майбутньому використають і в медицині.

Зараз учені займаються удосконаленням свого проекту і збирають на нього гроші. Уже є 92 тисячі доларів.

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Теги: Великобританія
Джерело: 24 Канал
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