Незвичну футболку-рентген винайшли британські вчені

Інженери та програмісти у Великобританії створили рентген-футболку. Безліч датчиків на ній при взаємодії з планшетом або телефоном, дозволяють побачити внутрішні органи людини, яка її одягла.

Наразі програма працює в тестовому режимі, а ціна футболки трохи більше 20 доларів, залежно від розміру. Розробники сподіваються, що таку програму віртуальної реальності в майбутньому використають і в медицині. Зараз учені займаються удосконаленням свого проекту і збирають на нього гроші. Уже є 92 тисячі доларів. Читайте також: Вчені знайшли зв'язок між гаджетами та наркотиками у підлітків