Ніби я вмер, – Парасюк обурився, що ніхто не цікавиться його версією конфлікту

Нардеп Володимир Парасюк навколо якого не стихає скандал щодо сутички з правоохоронцям у Слов’янську, обурюється, що нікому не цікаво почути його точку зору та версію подій.

Обурливий пост він написав у своєму Facebook.

"Таке відчуття, що я вмер, але сам про це ще не знаю. Якщо вже обговорюються мої вчинки, то можна до мене подзвонити за коментарем! Бо виходить якось дивно. Парасюк то зробив, Парасюк сьо зробив, а запитати Парасюка як було насправді, бо він там був, то ніхто не має бажання", – обурився нардеп.

Він, зокрема, згадав, що ще нещодавно журналісти по кілка десятків разів дзвонили йому за коментарем та кликали на ефір. А зараз - «тиша».

Парасюк також пояснив, що конфлікт почався з того, що один з поліцейських підняв руку на його сестру та «навів автомати на 53-річного батька».

"Якщо розглядати в загальному цю тему, то правоохоронці перші спровокували конфлікт", – додав нардеп.