Ніби я вмер, – Парасюк обурився, що ніхто не цікавиться його версією конфлікту

Нардеп Володимир Парасюк навколо якого не стихає скандал щодо сутички з правоохоронцям у Слов’янську, обурюється, що нікому не цікаво почути його точку зору та версію подій.
Обурливий пост він написав у своєму Facebook.
"Таке відчуття, що я вмер, але сам про це ще не знаю. Якщо вже обговорюються мої вчинки, то можна до мене подзвонити за коментарем! Бо виходить якось дивно. Парасюк то зробив, Парасюк сьо зробив, а запитати Парасюка як було насправді, бо він там був, то ніхто не має бажання", – обурився нардеп.
Він, зокрема, згадав, що ще нещодавно журналісти по кілка десятків разів дзвонили йому за коментарем та кликали на ефір. А зараз - «тиша».
Парасюк також пояснив, що конфлікт почався з того, що один з поліцейських підняв руку на його сестру та «навів автомати на 53-річного батька».
"Якщо розглядати в загальному цю тему, то правоохоронці перші спровокували конфлікт", – додав нардеп.
Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янська стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. Нардеп навіть оприлюднив відео сутички.
15 березня президент Петро Порошенко нагородив полковника поліції Юрія Голубана, який був учасником сутички з Парасюкоим, орденом "За заслуги" III ступеня.