Нічого святого: бойовики провели майже півсотні обстрілів у Святвечір, є поранені

У п'ятницю, 6 січня, проросійські терористи на Донбасі 42 рази обстріляли позиції українських військ. Не обійшлось без поранених з боку наших захисників.

Про це у суботу вранці йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на офіційній сторінці у Facebook.

Як зазначили у штабі, в районі Новотошківського двоє наших військовослужбовців було поранено.

Неспокійно було на маріупольському напрямку, де бойовики з артилерії та мінометів різних калібрів неодноразово вели вогонь по Водяному, Широкиному та Павлополю, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. Неподалік Широкиного та Талаківки зафіксовано вогонь ворожих снайперів.

На Луганському напрямку – по Кримському, Станиці Луганській, Новоолександрівці, Новотошківському та Новозванівці – з гранатометів. На Донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів – по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки,

– додали у штабі

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