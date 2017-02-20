Нічого святого. Жінка вкрала квіти з меморіалу загиблим в АТО

У Чернігові трапився нечуваний інцидент біля меморіалу загиблим в АТО. Невідома жінка підійшла до пам’ятки та почала перебирати квіти. Зібравши собі букет вона просто забрала квіти і пішла.

Відповідне відео опублікував користувач Валерій Сорокін.

"Перебирала квіти біля меморіалу загиблим в АТО. Спочатку думав, раптом це хтось із родичів упорядковує. Вибрала ті, що їй до вподоби, забрала і понесла собі", – написав Сорокін.

Він також додав, що він звернувся до місцевої поліції.

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