Нідерланди непогано зароблять на асоціації Україна-ЄС

Економіка Нідерландів матиме позитивний, але невеликий ефект зростання внаслідок дії Угоди про зону вільної торгівлі ЄС-Україна. Очікується зростання на рівні 0,03% ВВП або 177 млн євро.

Про це мовиться у доповіді дослідницької групи SEO Amsterdam Economics, створеної на базі факультету економіки Університету Амстердама.

Нідерланди досі остаточно не ратифікували угоду про ЗВТ між ЄС і Україною, але вона тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року.

Голландський експорт товарів в Україну істотно знизився в період з 2012-2015 років, але виріс на 18% за 11 місяців 2016 року. При цьому відновлення обсягів експорту збігається з першим роком в ході застосування ЗВТ на тимчасовій основі,

– мовиться у доповіді.

В 2016 році голландський експорт в Україну зріс за рахунок машин та устаткування, а також рослинної продукції.

"В якійсь мірі зростання експорту Нідерландів протягом 2016 року, швидше за все, відбулося за рахунок відновлення після попереднього падіння, яке відбулося під час збройного конфлікту на сході України протягом 2014-2015 років", – відзначають автори.

Прогнозується, що в результаті дії угоди про ЗВТ, голландський експорт в Україну може збільшитися майже в три рази, з 1,5 млрд євро до приблизно 4,2 млрд євро. Голландський імпорт з України, за прогнозами, майже подвоїться – з 0,7 млрд євро до 1,3 мрд.

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Загальний вплив на економіку Нідерландів теж позитивний, але невеликий. Беручи до уваги всі прямі і непрямі наслідки для взаємної торгівлі та торгівлі з третіми країнами, голландський реальний ВВП збільшиться на 177 млн євро в результаті угоди про вільну торгівлю. Це еквівалентно зростанню на 0,03% відносно рівня ВВП в 2015 році,

– мовиться у доповіді.