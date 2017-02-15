Нова квартира в обмін на стару

Замінити квартиру в "хрущівці" на сучасне житло у висотці.

Забудовники пропонують українцям скористатися унікальною програмою trade-in. Її суть полягає в тому, що покупцю не лише підбирають бажане помешкання в новому житловому комплексі, а й допомагають реалізувати старе.

"Усе, що потрібно, — це вибрати квартиру в одному з житлових комплексів компанії – "Паркові Озера" чи "Деміївка", "Відрадний" чи "Яскравий" – у будь-якому — і сплатити різницю у вартості. Квартира бронюється за покупцем на термін до 45 днів з фіксацією ціни. Вам не доведеться розміщувати оголошення на десятках сайтів і шукати покупця на свою стару квартиру. Брокер проведе оцінку квартири і продасть її за максимальною вигідною ціною. Таким чином, компанія звільняє покупця від зайвої тяганини, зберігаючи час і гроші", – пояснив начальник відділу продажу ЖК "Яскравий" Євген Бінявський.

Скористатися програмою trade-in пропонує компанія "Інтергал-Буд", яка зводить ЖК "Яскравий" на столичній Оболоні. Її фахівці допоможуть підібрати нову квартиру на будь-який гаманець. Мінімальна площа – 25 квадратів. Всі помешкання з сучасним плануванням. Залежно від уподобань клієнта, можна обрати варіант під чистове оздоблення, або ж з повноцінним ремонтом. Сам комплекс має велику територію та власну розвинену інфраструктуру – торговий центр "Полярний", Lerua Merlin, дитячий садок, салон краси, школа вокалу, дитячі та спортивні майданчики, поле для міні-футболу. Вже невдовзі тут буде відкрито власний підземний паркінг.

"Окрасою "Яскравого" стане авторський ландшафтний дизайн – альпійські гірки, квітучі клумби. Милуватиме око майбутніх мешканців фруктовий сад, фонтан і сухий струмок, які буде відкрито весною 2017 року", – додав начальник відділу продажу ЖК "Яскравий" Євген Бінявський.

Житловий комплекс "Яскравий" може зацікавити тих, хто планує придбати комерційне приміщення. Будь-які площі – від 39,5 до 109 квадратів. Кожне з них має вільне планування та окрему вхідну групу. Привабить підприємців і зручна транспортна розв'язка.

"Все більше покупців не хочуть витрачати свої сили, час і гроші на ремонт, а прагнуть відразу вселитися в готову квартиру. Саме тому "Інтергал-Буд" пропонує покупцям послугу "квартири під ключ". Це чудова можливість придбати помешкання з повноцінним ремонтом, кухонною гарнітурою і сантехнікою. Ремонт від забудовника дозволяє покупцям заощадити час і гроші, а також зробити процес переїзду в нову квартиру максимально комфортним", – сказав начальник відділу продажу ЖК "Яскравий" Євген Бінявський.

Все це задоволення обійдеться в середньому від 15 500 гривень за квадрат. Якщо ж вся сума не "по кишені", то можна скористатися унікальною пропозицією від забудовника – розтермінуванням виплати до 10 років. "Яскравий" – це комплекс з семи будинків. Три з них вже заселено, ще чотири планують ввести в експлуатацію до кінця 2018 року.