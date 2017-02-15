18:13
15 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Котел для Мілонова. Для чого речнику Путіна малинові штани
Вєсті Кремля
22:03, 14 лютого
Вєсті.UA. Хрещена мамка корупції. Тваринна поліція
Вєсті.UA
19:34, 14 лютого
Хто живиться з
ЦРУ
22:36, 14 лютого
Випуск новини за 17:00: Коментар Трампа щодо захоплення Криму. Газ не дорожчатиме
Випуск новин
18:05, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Програми Нерухомість
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Нова квартира в обмін на стару

Нерухомість 17:00, сьогодні 610 Читать новость на русском

Замінити квартиру в "хрущівці" на сучасне житло у висотці.

Забудовники пропонують українцям скористатися унікальною програмою trade-in. Її суть полягає в тому, що покупцю не лише підбирають бажане помешкання в новому житловому комплексі, а й допомагають реалізувати старе.

"Усе, що потрібно, — це вибрати квартиру в одному з житлових комплексів компанії – "Паркові Озера" чи "Деміївка", "Відрадний" чи "Яскравий" – у будь-якому — і сплатити різницю у вартості. Квартира бронюється за покупцем на термін до 45 днів з фіксацією ціни. Вам не доведеться розміщувати оголошення на десятках сайтів і шукати покупця на свою стару квартиру. Брокер проведе оцінку квартири і продасть її за максимальною вигідною ціною. Таким чином, компанія звільняє покупця від зайвої тяганини, зберігаючи час і гроші", – пояснив начальник відділу продажу ЖК "Яскравий" Євген Бінявський.

Скористатися програмою trade-in пропонує компанія "Інтергал-Буд", яка зводить ЖК "Яскравий" на столичній Оболоні. Її фахівці допоможуть підібрати нову квартиру на будь-який гаманець. Мінімальна площа – 25 квадратів. Всі помешкання з сучасним плануванням. Залежно від уподобань клієнта, можна обрати варіант під чистове оздоблення, або ж з повноцінним ремонтом. Сам комплекс має велику територію та власну розвинену інфраструктуру – торговий центр "Полярний", Lerua Merlin, дитячий садок, салон краси, школа вокалу, дитячі та спортивні майданчики, поле для міні-футболу. Вже невдовзі тут буде відкрито власний підземний паркінг.

"Окрасою "Яскравого" стане авторський ландшафтний дизайн – альпійські гірки, квітучі клумби. Милуватиме око майбутніх мешканців фруктовий сад, фонтан і сухий струмок, які буде відкрито весною 2017 року", – додав начальник відділу продажу ЖК "Яскравий" Євген Бінявський.

Житловий комплекс "Яскравий" може зацікавити тих, хто планує придбати комерційне приміщення. Будь-які площі – від 39,5 до 109 квадратів. Кожне з них має вільне планування та окрему вхідну групу. Привабить підприємців і зручна транспортна розв'язка.

"Все більше покупців не хочуть витрачати свої сили, час і гроші на ремонт, а прагнуть відразу вселитися в готову квартиру. Саме тому "Інтергал-Буд" пропонує покупцям послугу "квартири під ключ". Це чудова можливість придбати помешкання з повноцінним ремонтом, кухонною гарнітурою і сантехнікою. Ремонт від забудовника дозволяє покупцям заощадити час і гроші, а також зробити процес переїзду в нову квартиру максимально комфортним", – сказав начальник відділу продажу ЖК "Яскравий" Євген Бінявський.

Все це задоволення обійдеться в середньому від 15 500 гривень за квадрат. Якщо ж вся сума не "по кишені", то можна скористатися унікальною пропозицією від забудовника – розтермінуванням виплати до 10 років. "Яскравий" – це комплекс з семи будинків. Три з них вже заселено, ще чотири планують ввести в експлуатацію до кінця 2018 року.

Теги: Нерухомість
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Як окупований Донецьк оглушив гімн України – з’явилось відео
 24 серпня 2016 , 16:02 84
Як за один день створити автономний будинок будь-якої форми і розміру
 22 серпня 2016 , 07:46
Процедуру отримання нерухомості у спадок спростили
15 серпня 2016 , 18:18
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук