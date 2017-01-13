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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Нові правила "автоцивілки": для кого і як вони працюють

13:13, сьогодні 438 Читать новость на русском
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В Україні вже понад місяць діють нові правила відшкодування страхових виплат у разі дорожньо-транспортної пригоди. Що це означає на практиці і чи всі страхові компанії працюють за новими правилами – дивіться у сюжеті.

В Україні з 1 грудня 2016 року діє новий механізм виплат по обов'язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Тепер поcтраждалий в ДТП може отримати компенсацію безпосередньо у свого страховика. А той вже робитиме взаєморозрахунок з компанією, в якій застрахований винуватець аварії.

Такий механізм мав би скоротити терміни страхових виплат. Досі постраждалі в ДТП могли місяцями, а часом і роками чекати компенсації від страхової компанії винуватця.

На сьогодні в Україні лише поодинокі страхові компанії виплачують гроші у встановлений 90-денний період. Середній термін виплати за автоцивілкою становить зазвичай 120-130 днів. Автори нововведення сподіваються, що завдяки прямому врегулюванню автовласники отримають виплату лише за один-два тижні.

Втім, скористатися таким ноу-хау зможуть не всі. Адже угода про пряме врегулювання страхових випадків є добровільною. І поки що її підписали 17 страхових компаній з понад трьохсот, які працюють в Україні. До переліку підписантів угоди увійшли "АХА Страхування", "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", "ПЗУ Україна", "ВУСО", "УАСК АСКА", "ОРАНТА", "ПРОСТО-страхування", "УНІКА", "ПРОВІДНА", "ІНГО Україна", "Універсальна", "Міжнародна СК", "КРЕДО", "АСКО-Донбас Північний", "Колоннейд Україна", "БРОКБІЗНЕС", "Країна". Цей список динамічний і постійно оновлюється. Актуальну інформацію можна знайти на сайті Моторно-транспортного страхового бюро України.

Сукупна частка компаній-учасників угоди становить близько 50% за кількістю проданих полісів. Таким чином, у клієнтів цих страховиків ймовірність потрапляння в ДТП з другим учасником, застрахованим в компанії, яка також бере участь в угоді, становить ті ж 50%. У бюро сподіваються, що кількість учасників проекту буде зростати. Втім, страховики не поспішають приєднуватися до нього, хоча і підтримують. Більшість компаній чекають, коли пряме врегулювання стане обов'язковим для всіх і буде закріплене на законодавчому рівні.

Хто сьогодні може скористатися новими правилами?

По-перше. Обидва учасники ДТП повинні мати дійсні страхові поліси, видані страховиками, що підписали угоду про пряме врегулювання.

По-друге. Учасників ДТП повинно бути двоє – не більше і не менше.
По-третє. ДТП необхідно оформити належним чином, тобто за участі поліції чи через європротокол.

По-четверте. Сума збитку не повинна перевищувати 100 тисяч гривень, а збиток повинен бути нанесений тільки майну. Компенсація шкоди життю і здоров'ю за допомогою механізму прямого врегулювання не передбачена.

Якщо у потерпілого співпадуть всі ці фактори, він зможе вибирати, у якій страховій компанії отримувати відшкодування – у своїй чи у винуватця ДТП. До отримання виплати потерпілий навіть може змінити своє рішення. Наприклад, якщо страхова, в яку він спочатку звернувся, довго не виплачує відшкодування або присудила до виплати меншу суму, ніж очікував автовласник.

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Пряме врегулювання в тестовому режимі діятиме протягом двох років. Перші розрахунки за виплатами між учасниками пілотного проекту пройдуть у березні 2017 року після подачі звітностей.

Страховики сформують додатковий гарантійний фонд в розмірі 50% середньомісячного обсягу страхових виплат. Один раз на місяць створюватимуть реєстр зустрічних вимог між страховиками, які зробили відшкодування, до страхових компаній винуватців ДТП. Компенсація витрат між страховиками відбуватиметься через розрахунково-клірингову систему. Кошти страховиків будуть зараховані на спеціальні рахунки в "УкрСиббанк", який був обраний в ролі уповноваженого банку.

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Теги: Поради
Джерело: 24 Канал
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