Новий iPad і червоний iPhone: чим знову здивували в Apple

Компанія Apple представила оновлену версію планшета iPad Retina та новий дизайн смартфонів iPhone 7 та iPhone 7 Plus.

Планшет з діагоналлю 9,7 дюйма з новим, більш яскравим дисплеєм Retina, важитиме на 500 грамів менше від свого попередника.

Екран iPad матиме роздільну здатність понад 3,1 млн пікселів і, як запевняють розробники, зможе обходитися без підзарядки впродовж цілого дня, що для "яблучних" пристроїв неабияка перевага.

У компанії повідомляють, що новинка буде доступна для замовлень 24 березня. Ціна пристрою стартує від 329 доларів, про це йдеться на офіційному сайті компанії.

У продаж також надійдуть iPhone 7 та iPhone 7 Plus спеціальної серії червоного кольору, частина коштів від продажу яких піде в Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом.

iPhone 7 можна купити за 749 доларів, а ціна iPhone 7 Plus починається від 869 "зелених".

Побільшало новинок і серед Apple Watch. В серію аксесуарів компанія додала нову коллекцію ремінців "Весна 2017".

У онлайн-магазині також з'явилася і спортивна лінійка ремінців від Nike, яка раніше була доступна тільки разом з моделлю годинника Nike.

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