Новий президент і долар по 40: астрологічний прогноз на 2017 рік
Наступний рік для українців стане переломним – новий президент, новий парламент та нові реформи. Принаймні, це вже зараз пророкують астрологи.
Астрологи пророкують нового керівника держави. Прізвище не називають, але кажуть, що це не Ляшко.
Лідером буде 42-річний чоловік, людина досить грамотна і ми вже її бачимо на екранах,
– переконує біоенергетик.
А от долар в наступному році зросте аж до 40 гривень, прогнозують ясновидці. Та радять не економити на власному здоров'ї.
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Закінчення війни на Сході чекати поки не варто, хіба що послаблення агресії з боку окупантів.
Влітку відбудеться зміна в наших стосунках з Росією,
– запевняє майстер фен-шуй .
Астрологи радять, щоб рік видався вдалим, потрібно вірити в себе і свої сили.
Автор сюжету – Інна Єкімова.
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