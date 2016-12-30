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Новий президент і долар по 40: астрологічний прогноз на 2017 рік

19:18, сьогодні 1597 Читать новость на русском
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Наступний рік для українців стане переломним – новий президент, новий парламент та нові реформи. Принаймні, це вже зараз пророкують астрологи.

Астрологи пророкують нового керівника держави. Прізвище не називають, але кажуть, що це не Ляшко.

Лідером буде 42-річний чоловік, людина досить грамотна і ми вже її бачимо на екранах,
– переконує біоенергетик.

А от долар в наступному році зросте аж до 40 гривень, прогнозують ясновидці. Та радять не економити на власному здоров'ї.

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Закінчення війни на Сході чекати поки не варто, хіба що послаблення агресії з боку окупантів.

Влітку відбудеться зміна в наших стосунках з Росією,
– запевняє майстер фен-шуй .

Астрологи радять, щоб рік видався вдалим, потрібно вірити в себе і свої сили.

Автор сюжету – Інна Єкімова.

Теги: Україна Політика Долар Президент України українці
Джерело: 24 Канал
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