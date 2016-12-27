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Новий український автомат "Малюк" доводили до ідеалу понад 10 років

Зроблено в Україні 18:21, сьогодні 935 Читать новость на русском
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Конструктори та інженери компанії "ІнтерПроІнвест" взяли старий 74 автомат Калашникова й почали його вдосконалювати.

Трудилися так довго, що в підсумку від "калаша" не залишилось нічого, окрім ствола і ствольної коробки. А робота над створенням Малюка розпочалась ще у 2005 році. Зрештою, новостворене дітище стало оригінальною конструкцією, що за показниками точності, надійності та зручності суттєво перевершило своє першоджерело.

"Малюк" сконструйований за схемою "бул пап", тобто спусковий гачок переміщений уперед і розташований перед магазином і ударно-спусковим механізмом. Там же є кнопка викидання магазину. Зброю оснащено трьома планками Пікатінні – на які можна встановити оптичні приціли або ж швидкознімний глушник.

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Для того, щоб магазин автомата щільно прилягав і фіксувався, розробили спеціальну шахту ствольної коробки. Тестування підтвердило, що автомат "Малюк" стріляє без затримок, ствол та корпус не перегріваються, а використання глушника не впливає на точність стрільби.

У порівнянні з автоматом Калашникова, у "Малюка" значно менша віддача. Ним можна керувати однією рукою: знімати із запобіжника, вести вогонь, міняти магазин і перезаряджати.

Важить "Малюк" майже три з половиною кілограми, прицільна дальність до 1 кілометра.

Теги: Україна Зроблено в Україні Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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