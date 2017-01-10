Обмеження на рух транспорту зняли в трьох областях

Рух на українських автошляхах після негоди поступово нормалізується. Держслужба з надзвичайних ситуацій відкрила дороги у Хмельницькій, Миколаївській та частково в Одеській областях.

На Одещині не можна проїхати лише трасами "Одеса-Рені" та "Одеса-Кучурган". Досі залишається обмеженим рух великовагового транспорту на автодорозі "Кропивницький-Платоново". До розчищення автодоріг від снігу залучили більше двох тисяч одиниць техніки. Рятувальники відзвітували про звільнення із снігових заметів майже чотирьох тисяч людей і більше двох тисяч автомобілів. Читайте також: Велетенський затор ліквідували на Вінниччині

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