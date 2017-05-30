Обшуки проходять у компанії, що створила програмне забезпечення для е-декларацій

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Нацполіція та ДФС навідалися з обшуками в офіс компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для системи електронного декларування.
Про це повідомляє "Громадське".
За словами екс-власника компанії Юрія Новикова, в межах обшуків правоохоронці вилучили електронні носії. Він переконує, що українська влада хоче дискредитувати ідею електронного декларування
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Спочатку нас намагалися зганьбити влітку, потім влада замінила нашу систему своєю. "Міранду" звинувачують у тому, що наш підрядник нічого не зробив. А те, що ми розробили коди – нікого не бентежить,
– розповів Новиков.
Він також підтвердив інформацію про те, що 31 травня Солом’янський райсуд Києва обиратиме йому запобіжний захід.
Як повідомлялося раніше, Новиков підозрюється в ухиленні від сплати податків і внесення завідомо неправдивих даних в офіційну документацію. Окрім того, генпрокурор Юрій Луценко заявляв про те, що виділені Данією гроші на створення сайту е-декларацій були вкрадені.