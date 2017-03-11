Обстріл Авдіївки: з'явилось відео прямого влучання снаряду в багатоповерхівку

Бойовики почали обстрілювати Авдіївку після обіду 11 березня. Щонайменше двічі снаряди потрапили у багатоповерховий житловий будинок.

Відео одного з потужних пострілів бойовиків опублікував волонтер Влад Маховский у Facebook.

Волонтер уточнив на відео, що снаряди "прилетіли" зі сторони окупованої бойовиками Ясинуватої.

До того ж, внаслідок обстрілів в Авдіївці зник телефонний зв’язок, проте є сигнал одного з провайдерів інтернету.

Нагадаємо, 11 березня бойовики почали вести потужний вогонь по Авдіївці. Через обстріли в місті зникло електропостачання.