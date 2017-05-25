ОБСЄ викрила серед окупованого села базу "Градів": фото

У Новопавлівську безпілотник ОБСЄ зафіксував 11 реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила у Twitter.

Окупований Новопавлівськ розташований на території захопленій бойовиками так званої "ЛНР" і за Мінськими умовами озброєння там бути немає.

Hug: UAV spots 11 multiple launch rocket systems in so-called “LPR”-contr Novopavlovsk, close to residential areas - in violation pic.twitter.com/v9idOTrEJ0 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 25 травня 2017 р.

Читайте також: Бойовик розстріляв мирних мешканців у Алчевську