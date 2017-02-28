Обвал Шулявського моста. Київ паралізували серйозні затори

Станом на 9 ранку 28 лютого Київ паралізували 7-бальні затори. Через обвал Шулявського шляхопроводу серйозні затори на вулиці Гетьмана, Боращагівській, Чоколівському бульварі та Повітрофлотському проспекті.

Про це свідчать дані "Яндекс.Пробки".

Крім того, рух ускладнений в центрі на вулиці Басейній та в районі Бессарабського ринку.

Затори утворилися й при в'їзді на Південний міст з боку Осокорків, на проспекті Соборності при в'їзді на міст Патона і на самому мосту.