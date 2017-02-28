Обвал Шулявського моста. Київ паралізували серйозні затори
10:23, сьогодні 1498 Читать новость на русском
Станом на 9 ранку 28 лютого Київ паралізували 7-бальні затори. Через обвал Шулявського шляхопроводу серйозні затори на вулиці Гетьмана, Боращагівській, Чоколівському бульварі та Повітрофлотському проспекті.
Про це свідчать дані "Яндекс.Пробки".
Крім того, рух ускладнений в центрі на вулиці Басейній та в районі Бессарабського ринку.
Затори утворилися й при в'їзді на Південний міст з боку Осокорків, на проспекті Соборності при в'їзді на міст Патона і на самому мосту.
Нагадаємо, увечері 27 лютого у Києві частково обвалився один із основних шляхопроводів столиці – Шулявський міст. Про зміни руху деякого транспорту у зв’язку з обвалом мосту читайте за посиланням.
Джерело: 24 Канал
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