Одеситка показала унікальні вироби з морського скла

Майстриня з Одеси Катерина Шелигіна творить унікальні вітражні вироби. А матеріал для своїх шедеврів вона знаходить просто на пляжі. Як жінка творить дива із того, що ми, зазвичай, викидаємо у сміття – дивіться у сюжеті.

Свій день Катерина розпочинає біля моря, де збирає кольорове скло. Для роботи бере тільки добре відшліфовані водою матеріали. Саму ж майстерню жінка облаштувала у себе вдома, де живуть повно різноманітних виробів з морського скла. Навіть стіни причепурились у вітражі. Але найбільше уваги привертає кількість світильників.

Основи для своїх ламп одеситка шукає на форумах або барахолках. За її словами, виготовлення лампи схоже на пазл – потрібно перебрати тисячі уламків, аби знайти потрібний. Адже природну форму Катерина не порушує. Тільки відмиває скло в гарячій воді.

Попри безкоштовний матеріал, виготовлення таких ламп – справа не з дешевих.

Єдиний продукт, який треба купити і якого немає в кожному домі, – мідна фольга,

– розповіла майстриня.

Один моток мідної фольги коштує до сотні гривень. Також треба чимало матеріалу для припаювання. Його ціна – 700 гривень за кілограм.

А поки в Україні лише приглядаються до творінь Катерини, іноземці вже активно купують її вироби. Вітражні роботи одеситки продаються в Америці, Італії, Ізраїлі, Фінляндії та Білорусі.

Найдорожчу роботу майстрині придбали за 30 тисяч гривень. Попри це, жінка із задоволенням безкоштовно ділиться технікою роботи в мережі чи особисто на майстер-класах.

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