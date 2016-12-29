Один із найбільших українських телеканалів хочуть позбавити ліцензії

Каналу "1+1" можуть не продовжити ліцензію на мовленні, а журналісти заявляються, що це може бути спробою рейдерського захоплення.

15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу. Однак ліцензія так і не була видана, пише ТСН.

З цього приводу журналісти опублікували відкритий лист до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради Андрія Парубія та Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Останні два тижні з різних джерел ми отримуємо інформацію про намагання скасувати таке рішення та здійснити рейдерський захват каналу,

– йдеться у листі.

Журналісти нагадали про свою роль під час Революції гідності та правління Януковича.

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"За часів правління Януковича і ми, і наші колеги з інших ЗМІ – 5 каналу, 24 Каналу, та інших медіа груп, звикли до необхідності постійного протистояння тиску та намаганням влади втручатись у роботу ЗМІ. Впродовж останніх двох тижнів з надійних джерел до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація Президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною Радою та передати контроль над каналом в інші руки", – пишуть журналісти.

Також у листі відзначили, що "1+1" здійснив вчасно оплату ліцензійного збору, проте досі є загроза відключення мовлення чи призначення якогось стороннього керівництва.

Нагадаємо, медіагрупу "1+1 медіа", куди входить телеканал "1+1" та інші ЗМІ, контролює Ігор Коломойський.