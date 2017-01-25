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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Один військовий зазнав поранення за минулу добу, – штаб АТО

06:44, сьогодні 286 Читать новость на русском
Один військовий зазнав поранення за минулу добу, – штаб АТО

Загалом, за минулу добу відбулося 55 обстрілів. Одного нашого військового поранено.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль. По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. З 82 міліметрових мінометів обстріляли Богуславське. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому – зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Невельське, з 82 міліметрових мінометів Авдіївку, з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве, Кам’янку та Авдіївку.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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