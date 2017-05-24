Один з найбільших мобільних операторів змінив юридичну назву

Другий за величиною оператор мобільного зв'язку в країні "Vodafone Україна" змінив свою юридичну назву з ПрАТ "МТС Україна" на ПрАТ "ВФ Україна".

Про це повідомили у прес-службі компанії.

"23 травня 2017 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано нову юридичну назву компанії – ПрАТ "ВФ УКРАЇНА", – йдеться у повідомленні.

Мобільний оператор зазначив, що перейменування компанії є завершенням чергового етапу програми переходу на роботу під брендом "Vodafone в Україні".

Читайте також: Один з найбільших інтернет-провайдерів України піднімає тарифи

За словами представників компанії, програма переходу включає: виведення на ринок тарифів і послуг Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фірмових магазинів і дилерських точок продажу, а також – розробку і запуск технологічно нових послуг і сервісів на базі технологій 3G.