Один з найбільших мобільних операторів змінив юридичну назву

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Другий за величиною оператор мобільного зв'язку в країні "Vodafone Україна" змінив свою юридичну назву з ПрАТ "МТС Україна" на ПрАТ "ВФ Україна".
Про це повідомили у прес-службі компанії.
"23 травня 2017 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано нову юридичну назву компанії – ПрАТ "ВФ УКРАЇНА", – йдеться у повідомленні.
Мобільний оператор зазначив, що перейменування компанії є завершенням чергового етапу програми переходу на роботу під брендом "Vodafone в Україні".
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За словами представників компанії, програма переходу включає: виведення на ринок тарифів і послуг Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фірмових магазинів і дилерських точок продажу, а також – розробку і запуск технологічно нових послуг і сервісів на базі технологій 3G.