Офіційно: Самойловій заборонили в’їзд в Україну

Представниці Росії на пісенному конкурсі Євробачення-2017 Юлії Самойловій, що у травні відбудеться в Києві, заборонили в’їзд на територію України.

Про це у своєму Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Як пояснила вона, Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в'їзду в країну російській виконавиці Юлії Самойловій. Вона не зможе в'їжджати в Україну впродовж трьох років.

Кілька днів тому в СБУ запевняли, що відповідний документ вже готовий.

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Нагадаємо, 12 березня Росія визначилась зі своєю представницею для виступу на пісенному конкурсі Євробачення-2017. Обрали співачку Юлію Самойлову, вона з дитинтства пересувається на інвалідному візку.



Пізніше стало відомо, що у червні 2015-го вона виступала з концертом в окупованому Росією Криму. У СБУ запевняли, що позиція відомства "ґрунтуватиметься виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки".

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