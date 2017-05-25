Олександр Усик проведе наступний бій в Україні
17:49, сьогодні 333 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Олександр Усик готовий зібрати стадіон. Свій наступний бій боксер організує в Одесі на арені "Чорноморець".
На 13 професійний поєдинок українського чемпіона може вживу подивитися понад 30 тисяч вболівальників. Вже навіть є ймовірна дата бою – 12 серпня. А от пошук суперника все ще триває.
Відомо, що Олександр Усик хоче об'єднати в себе всі чемпіонські паски крузервейта. Отож, шукає зустрічі з іншими власниками цінних поясів. Тим паче, авторитетний журнал "The Ring" поставив українця на перше місце рейтингу важкого дивізіону.
Читайте також: Олександр Усик розповів про свої плани, "диванних експертів" та дивну поведінку рефері
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Бій Кличко – Джошуа: британець зробив заяву щодо реваншу30 квітня , 12:23
Шварценеггер про бій Кличко – Джошуа: Сподіваюсь на реванш30 квітня , 13:11
Військовий розповів про цікаву знахідку на Світлодарській дузі19 грудня 2016 , 20:57 13
Таке буває, – Віталій Кличко стримано відреагував на програш брата30 квітня , 10:12
Лещенко повідомив, хто стоїть за зривом засідання у справі Насірова5 березня , 19:38
Екс-заступник голови "Нафтогазу" застрелився: не хотів, щоб його затримували21 грудня 2016 , 15:08 68