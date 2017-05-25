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Олександр Усик проведе наступний бій в Україні

17:49, сьогодні 333 Читать новость на русском

Олександр Усик готовий зібрати стадіон. Свій наступний бій боксер організує в Одесі на арені "Чорноморець".

На 13 професійний поєдинок українського чемпіона може вживу подивитися понад 30 тисяч вболівальників. Вже навіть є ймовірна дата бою – 12 серпня. А от пошук суперника все ще триває.

Відомо, що Олександр Усик хоче об'єднати в себе всі чемпіонські паски крузервейта. Отож, шукає зустрічі з іншими власниками цінних поясів. Тим паче, авторитетний журнал "The Ring" поставив українця на перше місце рейтингу важкого дивізіону.

Читайте також: Олександр Усик розповів про свої плани, "диванних експертів" та дивну поведінку рефері

Теги: Бокс Олександр Усик Одеса
Джерело: 24 Канал
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