Опублікували трейлер першого українського фентезі про супергероїв

Вже невдовзі на великих екранах з’явиться українська кінострічка «Сторожова застава». Поки що її автори опублікували перший трейлер до фільму.

Сонячне затемнення активізує магічний портал часу. Звичайний хлопець Вітько потрапляє з XXI століття на тисячу років назад. Так починається його небезпечна, сповнена пригод подорож. Попереду смертельні небезпеки, чорна магія, зустріч з новими друзями і справжніми героями билин – богатирями: юним Олешком, могутнім Іллею та суворим Добринею – все це у супроводі вражаючих візуальних ефектів. Вітько опиняється в самому епіцентрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічними істотами і дізнається, що таке справжня хоробрість, – йдеться в описі до фільму. Повнометражний фільм "Сторожова Застава" став одним із переможців 5-го конкурсного відбору Держкіно. Це екранізація популярного твору майстра українського дитячого історичного роману Володимира Рутківського. У широкий прокат "Сторожова Застава" вийде восени 2017-го року. Читайте також: Мультфільм 2016 року: як українці створили перший власний 3D-мультик

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