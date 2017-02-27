"Оскар" по-українськи: як кіношні сценарії повторюють життя вітчизняних політиків

У ніч на 27 лютого відбулась найбільш очікувана подія у світі кінематографа. У США роздали "Оскарів". Та кожен з цих сценаріїв, фактично, відтворює життя в українській політиці.

Цьогорічним рекордсменом "Оскару" стала стрічка "Ла-Ла Ленд", яка назбирала аж шість статуеток. Тільки от в Україні вже давним давно така стрічка існує. Щоправда називається вона дещо по-іншому – "Бла-бла Бенд" – про банду, яка тільки говорить. Та головні герої української стрічки не менше танцюють. І співають.

Кейсі Аффлек отримав "Оскара" за найкращу чоловічу роль у драмі "Манчестер коло моря". В Україні зняли трішки іншу стрічку – "Вінчестер коло лісу". Головну роль тут зіграв Сергій Пашинський з "Народного фронту". А його дублером сміло може стати депутат Парасюк.

Драма "Fences" ("Паркани") також не залишилась без нагород. В україно-австро-американському виробництві теж є таке кіно – тільки з доповненням "Wired fences" ("Тюремні паркани") в головних ролях з Дмитром Фірташем.

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А що вже говорити про "Загін самогубців". Тут і загадкове подвійне самогубство екс-мiнiстра внутрішнiх справ Юрія Кравченка. І Георгій Кирпа. Та й Чечетов.

Є в нас і "Фантастичні друзі Добкіна і де їх шукати".

І сумна-драма для України "Прибуття" з Надією Савченко.

Найкращим фільмом цього року американська кіноакадемія обрала "Місячне сяйво". Сумна історія про важке дитинство гея-афроамериканця. В українському варіанті на цю роль найкраще підійшов Олег Ляшко.

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