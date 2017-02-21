Оточення Януковича впіймали на знятті 100 мільйонів з рахунків

Люди сина екс-президента Віктора Януковича Олександра здійснили спробу зняти 100,64 мільйони гривень з рахунку в банку "Глобус".

Про це свідчить ухвала Печерського суду Києва від 8 лютого.

В ухвалі мовиться, що суд заарештував ці кошти за клопотанням Генеральної прокуратури.

Зокрема, 19 січня Державна служба фінансового моніторингу зафіксувала, що посадові особи "Всеукраїнського банку розвитку", власником якого був Олександр Янукович, перерахували 100,64 мільйони гривень в банк "Глобус". Згодом була спроба зняти ці кошти.

Ці кошти були на депозитних рахунках співробітників "Всеукраїнського банку розвитку". Українські слідчіі органи переконані, що фактичним власником грошей є Олександр Янукович.

При цьому у банку "Глобус" 21 лютого опублікували спростування і заявили, що інформація про арешт коштів на рахунках банку є недостовірною.

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