Отримати допомогу на дитину можна буде через Інтернет

Допомогу при народженні дитини відтепер можна оформити в електронному вигляді через Інтернет.

Відповідна послуга з'явилася на сайті Міністерства соціальної політики. Потрібно лише подати заявку в електронній формі.

Раніше цю послугу можна було отримати лише безпосередньо звернувшись до місцевого органу соціального захисту населення та подавши документи в паперовому вигляді.

Немає сьогодні потреби звертатися до управління та подавати документи в електронному вигляді,

– сказала заступник міністра соціальної політики України Ольга Крентовська.

За її словами, очікується, що вже в перший рік функціонування цієї послуги в онлайн-режимі 50% заявників скористаються нею.

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