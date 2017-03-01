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Озброєна дівчина "обчистила" кредитну спілку на Хмельниччині

15:25, сьогодні 289 Читать новость на русском
Дівчина з ножем скоїла пограбування
Дівчина з ножем скоїла пограбування / Поліція Хмельниччини

У вівторок, 28 лютого, близько 18:05 у Кам'янці-Подільському молода дівчина зайшла до приміщення кредитної спілки та, погрожуючи ножем, заволоділа близько 15 тисячами гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Розбійниця була одягнена в темний одяг. Обличчя прикривала медична маска. Дівчина зайшла в приміщення кредитної спілки, розташованої по вулиці Грушевського в Кам’янці-Подільському, та, погрожуючи ножем двом молодим працівницям, почала вимагати гроші. Після того, як зловмисниця заволоділа близько 15 тис. грн, вона зникла з місця події,
– повідомили правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають жителів міста, які можуть допомогти встановити особу нападниці чи володіють інформацією про її можливе місце перебування, надати інформацію за номерами "102", 6-45-85 або за адресою вул. Шевченка, 27 (Кам’янець-Подільський відділ поліції). Конфіденційність гарантується.

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Теги: Поліція Україна Кримінал Хмельницький Пограбування
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