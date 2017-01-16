Озброєних грузин з посвідченнями чеченського батальйону затримали у Києві

У центрі Києва поліція затримала двох осіб, в яких виявили пістолети. В одного із затриманих – посвідчення розвідника із зони АТО.

Як повідомляє "Київ оперативний", співробітники полку поліції особливого призначення помітили у центрі столиці автомобіль Mercedes з грузинськими номерами, який підходив за описом на автомобіль грабіжників. При поверхневому огляді виявили у водія, громадянина Грузії, два пістолети Glock і Стєчкіна (АПС) з бойовими патронами.

В одного із затриманих було посвідчення на ім’я Тимура Махаури, видане добровольчим міжнародним миротворчим батальйоном "Чеченський батальйон імені шейха Мансура". Вказується, що батальйон базується в зоні АТО в Секторі "М". Сам Тимур Махаури є розвідником. Слід зазначити, що саме посвідчення заповнено двома мовами. Якщо назва батальйону – українською, то ім’я і "посада" затриманого вписана від руки російською.

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