Озброєний чоловік викрав автобус на маршруті та влаштував гонитву з поліцією у Києві

Уранці 2 березня у Києві розгорнувся справжній бойовик.

Як зазначає ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook, на вулиці Малишка чоловік, погрожуючи пістолетом викинув водія з маршрутки №544 з пасажирами та викрав транспортний засіб, щоправда люди завчасно встигли вистрибнути.

Крім того, зловмисник відкрив вогонь.

Зауважимо, що опісля розпочалася гонитва.

На перехресті бульвару Перова та проспекту Навої маршрутка таранить цивільне авто, постраждав водій. Через 3 кілометри на колі на Райдужній таранить поліцейську "Ниву", яка перегородила йому рух, патрульні стріляють по Isuzu – пошкоджено колеса та лобове скло. Через 2 кілометри бандит виїжджає до залізничної станції "Троєщина", маршрутка не може продовжувати рух, злочинець зник. В результаті поранено одну людину, попередньо, водій маршрутки,

– розповіли очевидці.

Наразі триває розшук озброєного пістолетом зловмисника: зріст – 170-185 сантиметрів, вік – 30-35 років, одяг – чорний камуфляж.

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