Парасюк продовжує конфліктувати з поліцією: почалася стрілянина

Між нардепом Володимиром Парасюком та правоохоронцями триває конфлікт. Він стверджує, що поліція відкрила вогонь по ньому та його побратимах і зазначає, що знайшов гільзи від куль.

Про це політик заявив у своїй Facebook-трансляції.

Нардеп розмовляє з поліцією Донеччини і вимагає пояснень, чому правоохоронці стріляли в повітря з вогнепальної зброї.

Люди. Підтягуйтесь на Бахмут цих всіх покидьків просто виганяти,

– закликав Парасюк.

Правоохоронці підійшли до авто нардепа, тому він кинувся до них із кулаками та вигуками: "Це моя машина. Відійшли! Це мій автомобіль, я народний депутат. Я хочу зайти в свою машину". Поліція вимагала від нардепа надати документи на авто. Парасюк заявив, що вони в салоні транспортного засобі, проте правоохоронці не давали йому потрапити всередину.

Після цього відеотрансляція нардепа різко перервалася.

Згодом Парасюк повідомив, що по ньому з активістами відкрили вогонь.

Нагадаємо, ввечері на блокпості біля Слов’янська стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб на чолі з нардепом Володимиром Парасюком проходити перевірку.