Парасюк розповів, звідки у нього інформація про стеження

Нардеп Володимир Парасюк у коментарі сайту "24" розповів, що надійні джерела надали йому достовірну інформацію про те, що його телефон прослуховують спецслужби.

"Я помітив, що мій телефон некоректно працює. Є ознаки прослуховування, бо є відлуння. Я також я консультувався зі знайомими, які поки що працюють у Службі безпеки, і вони давали мені достовірну інформацію, що мій телефон прослуховується", – сказав Парасюк.

"Крім того, за мною спостерігають. Я неодноразово спостерігав таке біля своєї приймальні у Львові і тут у Києві", – додав нардеп.

Парасюк продемонстрував фото людей, які, за його словами, за ним спостерігали. Він зазначив, що намагався з ними поспілкуватися, але вони закривали обличчя від камери.

Також нардеп зазначив, що останнім часом багато людей до нього телефонують або просто підходять на вулиці з проханнями владнати якісь справи.

Парасюк зазначив, що не боїться кримінального провадження і заявив, що його намагаються дискредитувати.

Нагадаємо, Парасюк повідомив у Facebook, що за ним цілодобово стежать. Водночас більше 2000 поліцейських поставили свої підписи під листом до керівництва України з проханням про зняття депутатської недоторканності з Володимира Парасюка. Цій ситуації передував конфлікт у Слов'янську.