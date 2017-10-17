Партія Рабіновича організувала "альтернативну" акцію протесту
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У Києві на вулиці Інститутській відбувається "альтернативна" акція протесту, яку організувала партія Рабіновича "За життя".
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.
Її вже встигли назвати проплаченою. Людей вже зібралося доволі багато – це сотні активістів.
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Люди відмовляються коментувати, які ідеї вони сьогодні відстоюють.
Щоправда, один активіст зазначив, що він не є представником партії Рабіновича, а прийшов на цю акцію через проблему виборів у Вілково, звідки сам родом.
Джерело: 24 Канал
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