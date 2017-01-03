Пашинський не міг стріляти лежачи, – експерт

Сергій Пашинський не міг стріляти лежачи, як сам про це заявляв.

Так вважає експерт – інспектор з вогневої підготовки Микола Микулич.

Микулич запевняє, що з отвору на брюках постраждалого видно, що кулю випустили зверху вниз. На думку, експерта дії нардепа важко назвати і самозахистом, оскільки з пістолетом в руках він створював більшу небезпеку, ніж чоловік з пляшкою.

Читайте також: Справа Пашинського: у прокуратурі повідомили нові деталі

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим чоловіком. Той напав на депутата, і Пашинський вистрілив йому в ногу.



Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.