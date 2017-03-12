Пекельна Авдіївка: як наші воїни захищають українську землю

З початку страшних боїв, які терористи спровокували 29 січня, і без того пекельна Авдіївка запалала з іще більшою силою. Та за словами бійців, останнім часом поведінка ворога змінилася. Але не на краще.

Результати провокацій добре видно на вулицях – обстрижені кулями дерева, розтрощені споруди колишнього "Автодору". Навіть стрілецька зброя, яка не заборонена так званими Мінськими домовленностями, справно розбирає навіть залізобетон.

Аби доставити продукти та воду на деякі позиції, бійцям доводиться бігти щосили із важким мішком на плечах. Деякі продукти потребують спеціальних навичок.

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Ворог постійно застосовує танки та важку артилерію. Здебільшого в темний час. Та небезпеку життю військових створюють не лише артилерія та диверсійні групи, а ще й снайпери. Аби завдати більшої шкоди, ворожі снайпери використовують спеціальну методику.

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