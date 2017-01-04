Пенсіонер розповів, як підірвав багатоповерхівку в Сумах

59-річний пенсіонер, якого підозрюють в організації вибуху сумської багатоповерхівки, повністю визнав свою вину.

Про це "Укрінформу" повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

Свою вину він повністю визнав, надавши письмове свідчення. Розповів, що задля вибуху відкрив конфорки газової плити, а коли побачив, що газ нібито виходить з неї повільно, ще й роз'єднав з допомогою ключа газову трубу, після чого розташувався в дальньому кутку кімнати з запаленою сигаретою в руці,

– розповіла Науменко.

Прес-секретар також додала, що оскільки підозрюваний страждає від психічного розладу, представники правоохоронних органів зараз перевіряють надану ним інформацію.

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Сусіди чоловіка розповіли, що він часто випивав і поводився дуже агрессивно. А погрози підірвати квартиру, аби вона нікому не дісталась, люди чули постійно.

Нагадаємо, напередодні внаслідок вибуху газу стався обвал у багатоквартирному будинку в Сумах. В результаті загинула літня жінка.